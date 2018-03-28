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فيديو وصور.."المنصورة للبترول" تخصص سيارات لنقل أهالى طلخا للجانهم للتصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:59 م
فيديو وصور.."المنصورة للبترول" تخصص سيارات لنقل أهالى طلخا للجانهم للتصويت جانب من الانتخابات





كتب أحمد أبو حجر
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خصصت شركه المنصورة للبترول - إحدى شركات قطاع البترول- حافلات لنقل الناخبين من أهالى المناطق المجاورة لحقول الشركة بقرية شرنقاش وطلخا بالدقهلية، إلى لجانهم الانتخابية للمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

من جانبه قال الجيولوجى عمر طعيمة رئيس شركة المنصورة للبترول، إن كثافة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو رسالة لأصحاب الأجندات الخارجية والمتربصين بمصر.

ودعا طعيمة المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والاختيار بحرية رئيسا يمثلهم. وتابع أن مصر عاشت فوق الجميع وهنخدمها فى أى موقع ومكان بكل أمانه.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

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