فيديو وصور.. إقبال كبير من المواطنين على التصويت بالانتخابات فى الجمالية







كتب هشام عبد الجليل تصوير حازم عبد الصمد

شهدت مدارس منطقة الجمالية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى وقت الذروة.

وحرص عدد كبير من المواطنين على المشاركة فى ماراثون الانتخابات الذى تحول لكرنفال احتفالى أمام المدارس، ورفع الناخبون علم مصر، وارتدى عدد من الشباب تى شيرتات مكتوب عليها "انزل شارك ادعم بلدك.. تحيا مصر".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.