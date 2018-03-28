فيديو وصور.. أبو هشيمة: خفت من نشر صورتى مع رونالدو بعد تسجيله هدفين فى مصر

فيديو وصور.. أبو هشيمة: خفت من نشر صورتى مع رونالدو بعد تسجيله هدفين فى مصرالأربعاء، 28 مارس 2018 03:39 م
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتبت: دانه الحديدى - تصوير: محمود فخرى
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أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن كرستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، أشاد بنجم منتخب مصر محمد صلاح، عقب المباراة الودية التى جمعت بين منتخب مصر والبرتغال، مضيفا أن رونالدو كانت لديه ملاحظات كثيرة على أداء منتخبه خلال المباراة.
وأضاف أبو هشيمة، خلال الندوة التى نظمتها الجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لعرض قصة نجاح رجل الأعمال المصرى، بمقر الجامعة، أن محمد صلاح يعد قدوة لجميع الشباب المصرى، وقصة نجاح لشاب حقق إنجازا، باعتباره أول عربى يحقق هذا العدد من الأهداف بالدورى الإنجليزى، بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا.
ومازح أبو هشيمة الحضور عقب تلقيه سؤالا عن حقيقه زواجه لشقيقة كرستيانو رونالدو، قائلا إن الأمر مجرد شائعة ونفاها مسبقا، وأنه خاف من وضع صورة تجمعه بـ كرستيانو رونالدو عقب تسجيله هدفين أمام المنتخب المصرى.
وأضاف أبو هشيمة أنه "أهلاوى" وأن ابنه يلعب فى فريق النادى الأهلى.
وحول إذاعة مباريات كأس العالم على قناة on sport، أشار أبو هشيمة إلى أنه فخور بتجربته فى الميديا، وان إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد على قناة on sport كان بمثابة معجزة، مؤكدا أن التلفزيون المصرى سيذيع كافة المباريات الهامة بكأس العالم المقبل.
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