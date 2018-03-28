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فيديو.. محافظ السويس: نسبة المشاركة فى اليوم الثانى أكثر من الأول

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:00 ص
فيديو.. محافظ السويس: نسبة المشاركة فى اليوم الثانى أكثر من الأول اللواء أحمد حامد، محافظ السويس





السويس - سيد نون
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قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس إن نسبة المشاركة فى التصويت باللجان الانتخابية بالمحافظة خلال اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية أفضل من اليوم الأول.

وأشار أحمد حامد أن لجان انتخابات القطاع الريفى وحى عتاقة شهدوا فى اليوم الثانى للانتخابات شهدت إقبالا كبيرا جدا، وهذا ليس غريبا على أهالى القطاع الريفى بالمحافظة الذين يتميزون دائما بالقلب الطيب.

وناشد حامد أهالى حى الأربعين المشاركة فى الانتخابات، خاصة أن حى الأربعين وحده بداخله 40% من الكتلة التصويتية بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس أن المشاركة فى التصويت بالتأكيد سترتفع خلال اليوم الثالث للانتخابات، ودائما شعب السويس مدافع عن مصر، وما يحدث من مشاركة ليس بغريب عليهم.

 


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