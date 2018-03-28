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فيديو.. حريق بشقة سكنية فى شارع الهرم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:42 م
فيديو.. حريق بشقة سكنية فى شارع الهرم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة سيارات إطفاء - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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نشب حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات السكنية بشارع الهرم، بجوار أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة، وعلى الفور وصل رجال قوات الحماية المدنية بالمحافظة إلى مكان الحريق بالعقار، وجارى محاولات السيطرة على النيران.
 
 
كان رجال الحماية المدنية تلقوا إخطارًا بنشوب حريق فى أحد العقارات السكنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الحريق.
 
 

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