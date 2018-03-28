فيديو.. حريق بشقة سكنية فى شارع الهرم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة







كتب أحمد عبد الهادى

نشب حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات السكنية بشارع الهرم، بجوار أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة، وعلى الفور وصل رجال قوات الحماية المدنية بالمحافظة إلى مكان الحريق بالعقار، وجارى محاولات السيطرة على النيران.

كان رجال الحماية المدنية تلقوا إخطارًا بنشوب حريق فى أحد العقارات السكنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الحريق.