فيديو.. الحاجة مصرية تغنى "يحيا السيسى" فى لجنة انتخابية بالقليوبية







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

فى اليوم الثالث على التوالى من الانتخابات الرئاسية، ومنذ الصباح الباكر، توافد كبار السن قبل فتح اللجان وفى انتظار الإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وشهدت إحدى لجان شبرا الخيمة أول، تواجد سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عاما، وتدعى الحاجة مصرية مهران محمود حسانين، من أهالى المنشية الجديدة، معبرة عن فرحتها بشكل طبيعى يعبر عن فرحات الأمهات بأبنائهن قائلة: "يا السيسى يا بلاش غيره ما ينفعناش"، ثم قالت: "بحب السيسي قوى، هو نور عينى، لما بشوفه فى التليفزيون بقعد اتفرج عليه وبدعيله أن ربنا ينصره، ويعلى شأنه، ولا يشمت عدو فيه"، ثم اختتمت بأغنية قديمة شعبية "يحيا السيسي يحيا" .