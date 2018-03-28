فيديو.. الحاجة مصرية تغنى "يحيا السيسى" فى لجنة انتخابية بالقليوبية

فيديو.. الحاجة مصرية تغنى "يحيا السيسى" فى لجنة انتخابية بالقليوبيةالأربعاء، 28 مارس 2018 05:02 م
الحاجة مصرية
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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فى اليوم الثالث على التوالى من الانتخابات الرئاسية، ومنذ الصباح الباكر، توافد كبار السن قبل فتح اللجان وفى انتظار الإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وشهدت إحدى لجان شبرا الخيمة أول، تواجد سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عاما، وتدعى الحاجة مصرية مهران محمود حسانين، من أهالى المنشية الجديدة، معبرة عن فرحتها بشكل طبيعى يعبر عن فرحات الأمهات بأبنائهن قائلة: "يا السيسى يا بلاش غيره ما ينفعناش"، ثم قالت: "بحب السيسي قوى، هو نور عينى، لما بشوفه فى التليفزيون بقعد اتفرج عليه وبدعيله أن ربنا ينصره، ويعلى شأنه، ولا يشمت عدو فيه"، ثم اختتمت بأغنية قديمة شعبية "يحيا السيسي يحيا" .
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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