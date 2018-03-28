علم مصر يزين وجوه الأطفال بحملة "انزل.. شارك" الانتخابية بميدان التحرير

علم مصر يزين وجوه الأطفال بحملة "انزل.. شارك" الانتخابية بميدان التحريرالأربعاء، 28 مارس 2018 02:40 م
حملة انزل شارك بميدان التحرير
كتبت أميرة شحاتة
إضافة تعليق
تجمع عدد من الأسر فى احتفال بميدان التحرير مع بعض الشباب وكبار السن في مشهد احتفالى على نغمات الدى جى، حيث رسموا على وجوه الأطفال أعلام مصر، ونشروا دعوة للمشاركة الإيجابية التي يجب أن تكون عليها الانتخابات الرئاسية لهذا العام 2018.
وقال سامى المدنى، أحد المشاركين فى حملة انزل شارك، إنه جاء اليوم مع أسرته لحث الجميع على ضرورة التصويت بعد أن أدلى بصوته اليوم للرئيس السيسي، داعيا الجميع بحب الوطن من خلال المشاركة الفعالة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
وقال سامى المدنى، أحد المشاركين فى حملة انزل شارك، إنه جاء اليوم مع أسرته لحث الجميع على ضرورة التصويت بعد أن أدلى بصوته اليوم للرئيس السيسي، داعيا الجميع بحب الوطن من خلال المشاركة الفعالة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
أسر وأطفال ترسم علم مصر على وجوههم فى حملة انزل شارك بميدان التحرير (1)
أسر وأطفال ترسم علم مصر على وجوههم فى حملة انزل شارك بميدان التحرير (2)
أسر وأطفال ترسم علم مصر على وجوههم فى حملة انزل شارك بميدان التحرير (3)
إضافة تعليق
"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة