علم مصر يزين وجوه الأطفال بحملة "انزل.. شارك" الانتخابية بميدان التحرير

تجمع عدد من الأسر فى احتفال بميدان التحرير مع بعض الشباب وكبار السن في مشهد احتفالى على نغمات الدى جى، حيث رسموا على وجوه الأطفال أعلام مصر، ونشروا دعوة للمشاركة الإيجابية التي يجب أن تكون عليها الانتخابات الرئاسية لهذا العام 2018.



وقال سامى المدنى، أحد المشاركين فى حملة انزل شارك، إنه جاء اليوم مع أسرته لحث الجميع على ضرورة التصويت بعد أن أدلى بصوته اليوم للرئيس السيسي، داعيا الجميع بحب الوطن من خلال المشاركة الفعالة.





يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.





ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.