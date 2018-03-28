عجوز بعد إدلائها بصوتها فى مصر القديمة: حرصت على المشاركة لأنها واجب وطنى







كتب محمود حسن

استمر توافد أهالى مصر القديمة والمنيل والخليفة، اليوم الأربعاء، على لجان الانتخابات فى اليوم الثالث، رغم هطول الأمطار فى الصباح الباكر ورطوبة الطقس.

ورصد "اليوم السابع" إدلاء الحاجة آمال 80 سنة بصوتها فى الانتخابات، وأثناء استراتحها أمام باب اللجنة، قالت إنها شاركت فى الانتخابات لأنها تعتبر المشاركة واجبا وطنيا كى تتحسن حياة المواطنين.