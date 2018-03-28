طوابير فى لجان حدائق الأهرام قبل غلق باب الاقتراع بساعات قليلة

كتب حازم عادل

تزايدت أعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر بالجيزة خلال الساعات الأخيرة لانتخابات الرئاسة اليوم الأربعاء، ولوحظ تجمع عدد من المواطنين، فيما احتشدت السيدات أمام اللجان بقرى المركز البالغ عددها 24 قرية وفيها 44 لجنة انتخابية قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

وشهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين تزايد فى أعداد الناخبين، قبل غلق باب الاقتراع بساعات قليلة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨.

وتستقبل منطقة حدائق الأهرام الناخبين فى لجانهم الانتخابية فى اليوم الثالث للعملية الديمقراطية انتخابات الرئاسة ٢٠١٨، فى كلا من مدرسة الدكتور محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة حدائق الاهرام النموذجية الابتدائية، ومدرسة الإهرام التجارية الثانوية بنات، ومدرسة حدائق الأهرام الإعدادية بنات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.