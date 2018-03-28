صور.. مسيرة احتفالية لطالبات مطروح أمام اللجان الانتخابية







مطروح – حسن مشالى

نظمت طالبات معهد التمريض بمطروح بالتنسيق مع حملة " من أجل مصر"، مسيرة احتفالية حاشدة، مرت على اللجان الانتخابية بوسط مدينة مرسى مطروح، احتفالا بالعرس الديمقراطى وحث المواطنين على المشاركة بالتصويت بكثافة.

ورفعت المشاركات فى المسيرة أعلام مصر، مع ترديد الأغانى الوطنية أمام اللجان، والانتقال من لجنة إلى أخرى فى جو من البهجة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



مسير احتفالية لطالبات مطروح أمام اللجان الانتخابية



مسيرة طالبات التمريض بمطروح احتفالا بالانتخابات الرئاسية



جانب من المشاركات فى مسيرة طالبات مطروح الاحتفالية



المسيرة الاحتفالية مرت على اللجان الانتخابية فى مرسى مطروح