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صور.. مدير أمن القاهرة: إستمرار الخدمات الأمنية حتى إنتهاء العملية الإنتخابية

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 م
صور.. مدير أمن القاهرة: إستمرار الخدمات الأمنية حتى إنتهاء العملية الإنتخابية مدير أمن القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية





كتب إبراهيم أحمد
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قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولة امنية موسعة، مع بداية فتح المقار الإنتخابية أمام المواطنين فى اليوم الثالث للعملية الانتخابية، بالمرور على خدمات التأمين بمناطق حى الأسمرات والبساتين والمرج والنهضه والزاويه الحمراء والشرابية والدرب الأحمر والتبين، وتأكد من إنتظامها بكامل قوامها وتوافر كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم لليوم الثالث على التوالي وسط إحتشاد المواطنين أمام اللجان مع بداية العملية الإنتخابيةن حرصاً على المشاركة في ممارسة حقهم بالإدلاء بأصواتهم.

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (1)
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات 

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (4)
تواجد السيدات أمام اللجان  

 

كما وجه مدير أمن القاهرة بضرورة توفير أفراد من الشرطة بالكراسي المتحركة  وسيارات من شرطة النجدة لنقل كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من منازلهم للجان التصويت الخاصة بهم، وأكد مدير الأمن خلال الجولة على إستمرار خبراء المفرقعات بتعقيم وتمشيط محيط اللجان مع توفير حرم آمن لها يمنع إنتظار السيارات والدراجات البخارية به.

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (2)
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات 

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (5)
احتشاد المواطنين امام اللجان الانتخابية بالقاهرة
 

وشدد اللواء خالد عبد العال ، على نشر التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة خفيفة الحركة وعناصر البحث الجنائي بمحيط تلك المقار والتأكيد على تواجد الخدمات بمحيط المقر الإنتخابي وعدم الدخول للجان الإنتخاب إلا بناءاً على إستدعاء من رئيس اللجنة، وشدد على إستمرار عناصر التأمين للجان الإنتخابية لحين إنتهاء العملية الإنتخابية برمتها وإنصراف اللجان القضائية وهدوء الحالة بمحيط كافة المقار الإنتخابية .

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (3)
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (7)
احتشاد المواطنين امام اللجان بالقاهرة 

 

كما تم تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين وأمام المنشآت الهامة والحيوية وأنتشرت الأقوال الأمنية والمجموعات المسلحة بالميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (8)
مشاركة كبار السن فى الانتخابات بالقاهرة 

 

مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (9)
الشرطة تساعد كبار السن فى الانتخابات 

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين للإنتخابات الرئاسية وتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان الإنتخابية لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

 
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الانتخابات (10)
رجال الشرطة تساعد كبار السن فى القاهرة 

 

 


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