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الأربعاء، 28 مارس 2018 04:22 ص
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صور.. مدرسة بعين شمس تتحول لمقلب قمامة.. والأهالى يطالبون برفعها

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
صور.. مدرسة بعين شمس تتحول لمقلب قمامة.. والأهالى يطالبون برفعها القمامة أمام المدرسة





كتب محمود طه حسين
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رصد "اليوم السابع" تراكم أكوام القمامة أمام مدخل مدرسة محمود خاطر الابتدائية المشتركة بشارع الزهراء بعين شمس، وأكد عدد من أهالى المنطقة أن باب المدرسة ومدخلها تحول إلى مقلب قمامة مما يؤثر على شكل ومظهر المدرسة إضافة إلى إعاقة الطلاب خلال دخولهم.
 
وطالب أهالى المنطقة برفع القمامة من أمام المدرسة حفاظا على شكل ومظهر المدخل خاصة أنها قريبة من الشارع الرئيس وتقع بجوارها منشآت منها كنيسة، مؤكدين أنه يجب منع تراكم القمامة من أمام المدرسة حفاظا على صحة الطلاب.
 
تراكم القمامة امام المدرسة (1)
تراكم القمامة أمام المدرسة
تراكم القمامة امام المدرسة (2)
تراكم القمامة أمام المدرسة
تراكم القمامة امام المدرسة (3)
تراكم القمامة أمام المدرسة

 


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