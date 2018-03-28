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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:21 م
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صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد سير العملية الانتخابيه بلجان الخارجة

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:40 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد سير العملية الانتخابيه بلجان الخارجة محافظ الوادى الجديد يتفقد سير العملية الانتخابية





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من اللجان الانتخابية بمركز الخارجة، ومنها: مدارس ( ناصر الإعدادية والوادى بنات والبنين الابتدائية المشتركة ومدرسة 6 أكتوبر ومعهد ناصر الأزهرى)، وذلك للوقوف على سير العملية الانتخابية بها والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تعوق العملية الانتخابية .

 

وأشاد الزملوط بنسبة تصويت المواطنين بالمحافظة خلال اليوم الأول والثانى والثالث، والذى رصدته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وعددًا من مراكز المتابعة والرصد الانتخابى وما أعلنته بأن الوادى الجديد تتصدر محافظات الجمهورية بارتفاع نسبة التصويت، وذلك يعكس وعى أهل المحافظة السياسى وإصرارهم على دفع مصرنا الغالية إلى الأمام بالبناء والتنمية الحقيقية .

 

كما أثنى محافظ الوادى الجديد، على دور القائمين على العملية الانتخابية، موجهًا بضرورة حث المواطنين وحشدهم قبل انتهاء اليوم وهو آخر يوم من الانتخابات الرئاسية.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الوادي الجديد 168 ألفا و836 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 5 لجنة عامة و60 مركزا انتخابيا.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

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