صور.. كبير مشجعى مصر يقود مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات بالغربية

الغربية - محمد طارق

شهدت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية خروج مسيرة داعمة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الفرح وتزايد الأعداد من المواطنين داخل لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.

المسيرة نظمها جمال حمدون كبير مشجعى منتخب مصر والملقب بـ"الرجل العلم" مرتديا عباءته الشهيرة بعلم مصر، وجابت المسيرة شوارع مدينة كفر الزيات مرددين أغانى "تسلم الأيادى، وقالوا إيه" مطالبين الجميع بالنزول والمشاركة الانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.