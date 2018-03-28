صور.. قوات تأمين اللجان بقنا يرتدون ماسكات طبية بسبب سوء الأحوال الجوية

وزعت هيئة إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، ماسكات طبية على جميع أفراد قوات تأمين اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وكذلك القضاة والموظفين باللجنة بسبب سوء الأحوال الجوية تحسبا للإصابات التنفسية قبل بدء عملية فرز الأصوات.

تم توزيع عشرات الماسكات الطبية حفاظا على قوات التأمين والمسئولين والمشرفين على عملية فرز الأصوات الانتخابية من الإصابة ومقرها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط اللجنة وكذلك بالطرق وجميع المراكز ورفع حالة الطوارئ على خلفية سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التى تضرب البلاد وتشتد بمحافظات جنوب الصعيد.