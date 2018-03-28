صور.. قعيدة تنقلها سيارة إسعاف للمشاركة بالانتخابات فى كفر الشيخ

صور.. قعيدة تنقلها سيارة إسعاف للمشاركة بالانتخابات فى كفر الشيخالأربعاء، 28 مارس 2018 02:53 م
قعيدة تنقلها سيارة إسعاف
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق
أصرت حريصة شلبى عجوز قعيدة بلغت من العمر 86 عاماً، على الذهاب للمشاركة فى العرس الانتخابى أمام لجنتها بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ببلطيم محمولة بسيارة إسعاف، رغم شدة مرضها ووهن عظمها، وبصوت الأم الحنون تنادى "أنا جيتلك يا سيسى".
وقام رجال الإسعاف ورجال الشرطة بنقل السيدة من منزلها لمقر اللجنة للإدلاء بصوتها، وخرج رئيس اللجنة للسيدة للإدلاء بصوتها.
وقالت حريصه شلبى إنها ستنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى ولو كانت فى آخر نفس من عمرها، مؤكدة أنها طالبت بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأنها لا تستطيع القيام من فراشها منذ 3 سنوات كاملة.
وأضافت حريصه شلبى، لـ"اليوم السابع"، أنها تحب السيسى لأنه يحب مصر ويخلص لها وللمواطنين، وأعاد لمصر مكانتها بين دول العالم، وأقل ما تقدمه له انتخابه واختياره رئيساً لمصر.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة