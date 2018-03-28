صور.. قعيدة تنقلها سيارة إسعاف للمشاركة بالانتخابات فى كفر الشيخ







كفر الشيخ - محمد سليمان

أصرت حريصة شلبى عجوز قعيدة بلغت من العمر 86 عاماً، على الذهاب للمشاركة فى العرس الانتخابى أمام لجنتها بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ببلطيم محمولة بسيارة إسعاف، رغم شدة مرضها ووهن عظمها، وبصوت الأم الحنون تنادى "أنا جيتلك يا سيسى".

وقام رجال الإسعاف ورجال الشرطة بنقل السيدة من منزلها لمقر اللجنة للإدلاء بصوتها، وخرج رئيس اللجنة للسيدة للإدلاء بصوتها.

وقالت حريصه شلبى إنها ستنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى ولو كانت فى آخر نفس من عمرها، مؤكدة أنها طالبت بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأنها لا تستطيع القيام من فراشها منذ 3 سنوات كاملة.

وأضافت حريصه شلبى، لـ"اليوم السابع"، أنها تحب السيسى لأنه يحب مصر ويخلص لها وللمواطنين، وأعاد لمصر مكانتها بين دول العالم، وأقل ما تقدمه له انتخابه واختياره رئيساً لمصر.