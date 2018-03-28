صور.. قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقد لجان البرلس وبلطيم







كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، اللواء أركان حرب على العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، برفقة عدد من التنفيذيين بمركز ومدينة بلطيم، وصافح عشماوى الأهالى المتواجدين فى مقار اللجان الانتخابية ببلطيم والبرلس.

وقال طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن مركز ومدينة بلطيم يقدم حاليا ملحمة تاريخية وبانوراما وطنية، فى أكبر عرس انتخابى لعام 2018م، مؤكدين وحدتهم الوطنيتهم، وحبهم الراسخ والشديد لمصر أم الدنيا .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامه بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



قائد المنطقة العسكرية الشمالية يتفقد اللجان ببلطيم



جانب من جولة قائد المنطقة الشمالية



قائد المنطقة الشمالية يصافح الأهالى