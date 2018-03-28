صور.. فلسطينيون يواصلون إقامة المخيمات على الحدود بين غزة وإسرائيل







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

يواصل الشبان الفلسطينيون اليوم الأربعاء، الجلوس وإقامة المخيمات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وإقامة الخيام على مشارف خان يونس جنوب القطاع.

ويخطط المحتجون للدعوة إلى حق اللاجئين الفلسطينين عبر الشرق الأوسط، مطالبين الفلسطينيين بالعودة إلى حدود عام 1948.

وأشار المحتجون إلى أن العائلات يمكن أن تبقى في الخيام لفترات طويلة ، مع التخطيط لأنشطة الشباب والمجتمع.



فلسطينيون على الحدود



جانب من لعب الأطفال الفلسطينيون



لعب الأطفال الفلسطينيون



الأطفال يلعبون الكرة



جانب من لعب الأطفال الكرة



أطفال يلعبون الكرة