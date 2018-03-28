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صور.. فلسطينيون يواصلون إقامة المخيمات على الحدود بين غزة وإسرائيل

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:22 م
صور.. فلسطينيون يواصلون إقامة المخيمات على الحدود بين غزة وإسرائيل فلسطينيون على حدود 1948





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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يواصل الشبان الفلسطينيون اليوم الأربعاء، الجلوس وإقامة المخيمات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وإقامة الخيام على مشارف خان يونس جنوب القطاع.

ويخطط المحتجون للدعوة إلى حق اللاجئين الفلسطينين عبر الشرق الأوسط، مطالبين الفلسطينيين بالعودة إلى حدود عام 1948.

وأشار المحتجون إلى أن العائلات يمكن أن تبقى في الخيام لفترات طويلة ، مع التخطيط لأنشطة الشباب والمجتمع. 

فلسطينيون على الحدود
فلسطينيون على الحدود

 

جانب من لعب الأطفال الفلسطينيون
جانب من لعب الأطفال الفلسطينيون

 

لعب الأطفال الفلسطينيون
لعب الأطفال الفلسطينيون
الأطفال يلعبون الكرة
الأطفال يلعبون الكرة

 

جانب من لعب الأطفال الكرة
جانب من لعب الأطفال الكرة

 

أطفال يلعبون الكرة
أطفال يلعبون الكرة

 

فلسطينيون على حدود 1948
فلسطينيون على حدود 1948

 


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