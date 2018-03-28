صور.. عودة الزحام فى بولاق الدكرور قبل غلق باب التصويت بساعات

صور.. عودة الزحام فى بولاق الدكرور قبل غلق باب التصويت بساعاتالأربعاء، 28 مارس 2018 06:45 م
عودة الزحام في بولاق قبل غلق باب التصويت بساعات
كتب - عمرو جاب الله
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شهدت الساعات الجارية إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بصوتهم فى مدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور قبل ساعات من غلق باب التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
ظهور الأطفال فى طوابير الانتخابات
عودة الزحام للجان الانتخابية ببولاق
عودة الزحام للجان الانتخابية ببولاق
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