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صور.. العبادى: العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين أمريكا وإيران

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:10 ص
صور.. العبادى: العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين أمريكا وإيران حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى





رويترز
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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، إن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف خلال مؤتمر للطاقة فى بغداد أن العراق يريد تحقيق "توازن" فى علاقاته مع واشنطن ومع طهران قائلا إن هذه السياسة تصب فى صالح بغداد.

وقال العبادى إن العراق "ينأى بنفسه" عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وعبر أيضا عن أمله فى ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووى مع إيران.

حيد العبادى رئيس الوزراء العراقى
حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى

 

حيدر العبادى خلال منتدى الطاقة
حيدر العبادى خلال منتدى الطاقة

 

حيدر العبادى خلال مؤتمر صحفى
حيدر العبادى خلال مؤتمر صحفى

 

 


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