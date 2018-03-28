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صور.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة بطريق الفيوم

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:14 م
صور.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة بطريق الفيوم زحام مرورى بسبب انقلاب أتوبيس بطريق الفيوم الصحراوى





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ومينى باص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاهين، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد انقلاب الأتوبيس، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين خلال الفحص أن الحادث بسبب السرعة الزائدة وانقطاع الفرامل بيد سائق الأتوبيس.

 

الاهالى يستخرجون المصابين
الاهالى يستخرجون المصابين

 

انقلاب اتوبيس بطريق الفيوم
انقلاب اتوبيس بطريق الفيوم

 

حادث مرورى بطريق الفيوم
حادث مرورى بطريق الفيوم

 

حادث مرورى يتسبب فى زحام مرورى بطريق الفيوم
حادث مرورى يتسبب فى زحام مرورى بطريق الفيوم

 

زحام مرورى بسبب حادث طريق الفيوم
زحام مرورى بسبب حادث طريق الفيوم

 

مينى باص بطريق الفيوم
مينى باص بطريق الفيوم

 

 


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