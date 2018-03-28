صور.. أهالى إمبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة‎ بعد التصويت فى اليوم الثالث

صور.. أهالى إمبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة بعد التصويت فى اليوم الثالثالأربعاء، 28 مارس 2018 02:37 م
أهالى امبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة
كتب محمود عصام وابراهيم سعيد
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احتفل أهالى دائرة إمبابة بعد إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية مع رجال الجيش والشرطة، حيث حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع جنود وضباط الأمن فى مظهر احتفالى ضمن مظاهر احتفالية كبيرة فى منطقة المدارس بإمبابة.
وفتحت مدارس دائرة إمبابة أبوابها للناخبين فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة والجيش، وتواجد مندوبى المرشحين عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى.
وتنطلق العملية الانتخابية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
أهالى امبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة
أهالى امبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة
أهالى امبابة يحتفلون مع رجال الجيش والشرطة
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