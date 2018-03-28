صور.. أبوهشيمة لـ طلبة الجامعة الأمريكية: النجاح ليس سهلا مهما توفرت لكم الإمكانيات







كتبت: دانه الحديدى - تصوير: محمود فخرى

كريستيانو رونالدو بعد مباراة مصر والبرتغال أبدى لى إعجابه الشديد بالمنتخب وتحديدًا محمد صلاح



- أعمل 18 ساعة يوميًا وتقسيم اليوم بشكل صحيح مع فريق عمل قوى ستكون النتيجة نجاح

استضافت الجامعة الأمريكية اليوم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، فى ندوة نظمها فريق Glow بحضور طلبة من كليات مختلفة فى حوار مفتوح بين الطلبة ورجل الأعمال.

بدأت الندوة بعرض فيلم وثائقى عن رحلة رجل الأعمال فى مجال الصناعة، والمؤسسات التى صعد بها فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، مثل مجموعة حديد المصريين، وتأسيسه لمجموعة إعلام المصريين، ومجمع مواد البناء، الذى يضم أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى مشاريع الخدمة المجتمعية التى ينفذها والجوائز والتكريمات التى حصل عليها فى العديد من المحافل الدولية.

وبنهاية عرض الفيلم بدأ الحوار بين أحمد أبوهشيمة، وطلبة الجامعة، والذى أكد سعادته بوجوده بين طلبة الجامعة الأمريكية، مضيفًا أن هناك تعاونًا بين مجموعة حديد المصريين والجامعة الأمريكية منذ عام 2014 برعاية الملتقى الوظيفى الذى يقام بشكل سنوى بالإضافة إلى معايشة طلاب الجامعة الأمريكية لأيام عملية داخل مصنع حديد المصريين ببنى سويف، كنوع من التدريب العملى والتعرف على صناعة حديد التسليح من قرب.

وقال أبوهشيمة لطلبة الجامعة الأمريكية إن للنجاح عوامل كثيرة والنجاح ليس سهلاً وأى طالب سيتخرج ويبدأ حياته العملية مهما كانت الظروف، لكن سيواجه مشاكل وعقبات فلازم يكون عندكم صبر.

وعن بداياته قال أبوهشيمة، إنه بدأ حياته العملية فى تجارة الحديد سنة 1996 بساعات عمل يومية لم تقل عن 18 ساعة، مضيفا: "ذهبت إلى كل محافظات الجمهورية وكنت بنام 4 ساعات فقط، وبصراحة كانت العقبات اللى بواجهها بتحاول تخلينى أيأس لكن كان فيه شىء جوايا يزيدنى عزيمة وإصرار".

وتابع: "ومازال ده نظام شغلى أستيقظ كل يوم من 5.30 صباحًا وأمارس التمارين الرياضية وأذهب إلى مكتبى 8.30 صباحًا وفريق العمل المؤهل الذى استطعت تكوينه يتمكن من العمل فى أى مجال سواء الحديد أو الأسمنت أو الإعلام، لأننا من البداية نهتم بتأسيس العنصر البشرى من خلال التدريب والتأهيل".

وأضاف: "بانتهاء اليوم أحاول رصد ما حققته من نتائج، أحيانًا اليوم ينقسم بين 90% حل مشاكل و10% شغل وأحيانًا العكس فى النهاية الإنسان إذا قسم يومه بشكل صحيح مع امتلاك فريق عمل قوى ستكون النتيجة نجاح".

وحول سؤال أحد الطلبة عن بداية دخوله مجال الصناعة قال أبوهشيمة إنه بدأ بالدخول فى بعض المصانع بنسب معينة منذ 2002 حتى 2008، وقرر جمع كل هذه الحصص وتأسيس مجموعة حديد المصريين التى تأسست عام 2010 وكانت نموذجًا للتحدى حيث إنها كانت رهان على وطن قوى ففى الوقت الذى خرجت فيه الاستثمارات قررت البقاء واستكمال المشروع من 2011 حتى اكتملت مجموعة الأربع مصانع.

وعن المثل الأعلى فى حياته ذكر أبوهشيمة أن أى شخص يعطينى عزيمة وإصرار هو قدوة ومثل أعلى ولا يوجد شخص بعينه.. وبيعجبني جدًا ذوى الاحتياجات الخاصة اللى حصلوا على بطولات خلال الفترة اللى فاتت كنت بشوف فيهم المثل والقدوة".

وعن سؤاله حول سيطرة السوشيال ميديا على الشباب قال أبوهشيمة إن السوشيال أصبحت مؤثرة فى العالم كله وللأسف إحنا أكثر الشعوب استخدامًا للسوشيال ميديا وهذا يعنى أننا لدينا فراغ وهذا لا يصح فى ظل الظروف التى نحتاج فيها لكل دقيقة لبناء الوطن.

وحول استفسار أحد الطلبة عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة التى تستخدمها مصانع حديد المصريين ذكر أبوهشيمة أن هذه التكنولوجيا هى الأولى فى العالم بصناعة الحديد فهذه التكنولوجيا توفر 40% من الطاقة وتوفر 30% من مساحة الارض التى تستخدم فى بناء المصنع بالإضافة إلى أنها الأسرع فى إنتاج الحديد.

وسأل أحد الطلبة أبوهشيمة عن لقائه بكريستيانو رونالدو بعد مباراة مصر والبرتغال، قال أبوهشيمة إن كريستيانو معجب بالمنتخب المصرى وأدائه خاصة محمد صلاح الذى أصبح قيمة مصرية كبيرة جدًا وثروة لمصر.

ودعا أحمد أبو هشيمة، المستثمرين إلى الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من الإنجازات فى مجال البنية التحيتة، على رأسها شبكات الطرق، والتى يشعر بها كل من يعمل فى مجالات الصناعة.

وأضاف أبو هشيمة، أن الصناعة واجهت ظروفًا صعبة فى أعقاب عام 2011، إلا أن الأوضاع بدأت فى التحسن بشكل كبير، تحديدًا آخر عامين، مؤكدًا أن مصر سوق استثمارى واعد، ويعد أحد أهم الأسواق على خريطة الاستثمار العالمية.

وحول سؤال أحد الطلبة عن قراره حال عرض منصب وزارى عليه مقابل تركه للصناعة، قال أبو هشيمة إنه يرفض المنصب الوزارى، مفضلاً الاستمرار فى عمله، مضيفًا أنه قبل عام 2011، كانت توجد وزارة من رجال الأعمال الممتازين، لكن لأسباب مختلفة قامت عليهم ثورة، الأمر الذى أدى لاهتزاز صورة رجل الأعمال لدى المواطنين، والنظر لتلك المهنة بشكل غير جيد، رغم أن القطاع الخاص هو قطاع وطنى يوفر فرص عمل لـ18 مليون مواطن، تم الحفاظ على وظائفهم رغم الأوضاع الصعبة خلال السنوات الأخيرة، داعيًا رجال الأعمال للعمل على تحسين صورتهم، عن طريق المبادرات الاجتماعية

ودعا أبو هشيمة الطلاب إلى زيارة مصنعى العين السخنة وبنى سويف، واللذان يعملان بأحدث التكنولوجيا العالمية بمجال صناعة الحديد، وهى تكنولوجيا صديقة للبيئة.































