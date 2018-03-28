شرق الدلتا :تعريفة مخفضة عن الشركات المنافسة بنسب من 10% الى 22%







كتب عبد الحليم سالم

قال اللواء دكتور جمال السعيد حماد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، إنه نظرا للأهمية الاستراتيجية والسياحية التى تتميز بها محافظة جنوب سيناء، فإن الشركة تخدم خطوط تشغيل المحافظة عبر أسطولها الذى يضم أحدث طرازات السيارات.

وأضاف "السعيد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شركة شرق الدلتا تشغل خط (القاهرة - شرم الشيخ) و(القاهرة - دهب) على مدار 24 ساعة، بواقع 18 موعدا منتظما، إضافة لتشغيل خطوط (دهب - شرم) للمحافظات الأخرى بواقع 30 موعدا منتظما.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، إلى أن الشركة تقدم الخدمة لجمهور الركاب بتعريفة مخفضة عن الشركات المنافسة، وتراوح نسبة التخفيض بين 10 و22%، وذلك رغم تحملها أعباء عالية بسبب تكلفة مستلزمات التشغيل، متابعا: "تشغل الشركة كل الخطوط بانتظام، كما نفذت الخطة الاستثمارية من ضخ سيارات جديدة للحفاظ على مستوى الخدمة، وخدمة العملاء، فى إطار الدور المجتمعى لها كواحدة من شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام".