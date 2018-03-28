شاهد فى دقيقة.. رسائل الفنانين والشخصيات العامة بعد التصويت بالانتخابات







شهدت لجان التصويت على الانتخابات الرئاسية إقبالاً كبيرًا من الشخصيات العامة مثل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور هشام عرفات وزير النقل وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين مثل محمد ثروت وسميرة أحمد ولبلبة ومحمد هنيدى وإدوارد.

وحرص الفنانون والشخصيات العامة بعد الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات على توجيه عدة رسائل لتشجيع المواطنين على التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية، كما عبروا عن سعادتهم بإقبال الناخبين على اللجان الانتخابية، مؤكدين أن هذا المشهد هو رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصرى يمارس حقوقه بحرية ونزاهة وأنه شعب قوى لا تتأثر عزيمته بما يروجه دعاة الفتن.

وأدلى عدد منهم بتصريحات حول العملية الانتخابية وأهمية المشاركة فيها جاءت على النحو التالى :

سحر نصر: مشاركة المصريين فى التصويت رسالة للعالم بأن الشعب المصرى يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة، ويجتاز أى تحديات من أجل استكمال بناء مصر الجديدة.

عدلى منصور: نزول المصريين ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى والقانونى رسالة للعالم أننا كمصريين حريصون على أداء حقوقنا وممارسة الديمقراطية ممارسة صحيحة.

محمد ثروت: شعور المواطنين بالأمان والتحرك داخل شوارع القاهرة دون خوف يتطلب نزول الجميع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

مكرم محمد أحمد: مشهد طوابير المواطنين أمام اللجان الانتخابية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة جيد وخير رد على أكاذيب الصحف الأجنبية المحرضة دائما ضد مصر.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل: "هذه الكثافة والزحام أمام اللجان لا تعنى شيئاً إلا أن الشعب المصرى قوى ومحدش هيقدر يكسر عزيمته ولن يتأثر بما روجه دعاة الفتن".

على عبد العال: نتائج المشاركة فى العملية الانتخابية مبشرة ولن يصل الأمر إلى توقيع عقوبات على غير المشاركين.

لبلبة: "عايزة كل العالم يعرف إننا شعب عظيم وننزل كلنا نأيد الرئيس السيسى هو اللى حامينا وعايشين فى أمان بسببه".

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: أطالب الشعب المصرى بالنزول والإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية .

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء: "لازم كلنا ننزل ده حق دستورى، وحق الوطن علينا، لازم كلنا نشارك بقوة ونقول رأينا".

محمد هنيدى : حرصت على المشاركة فى الانتخابات باليوم الأول لأنه واجب وطنى على جميع المصريين.

سميرة أحمد : "بالحب والمشاركة هنعدى وسننتصر على الأعداء من أجل مصر وسعيدة بمشاركة الشباب وربنا يحفظ الجيش والشرطة".

إدوارد : "حبيت أكون من أوائل الناس اللى نزلت".