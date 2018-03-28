سقوط أمطار على العين السخنة بالسويس







السويس - سيد نون

شهدت محافظة السويس منذ قليل سقوط أمطار متوسطة بمنطقة العين السخنة.

كما تعرضت عدة مناطق سكنيه بالقرب من حي عتاقة بالسويس إلى عواصف ترابية، وأكد العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أن الطرق بالمحافظة حركت السير للسيارات منتظمة.

وأشار قائد المرور، إلى انتظام حركة سير السيارات بطريق العين السخنة وطريق السويس - القاهرة.