سقوط أمطار على العين السخنة بالسويس

سقوط أمطار على العين السخنة بالسويسالأربعاء، 28 مارس 2018 01:23 ص
سقوط امطار
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
شهدت محافظة السويس منذ قليل سقوط أمطار متوسطة بمنطقة العين السخنة.
كما تعرضت عدة مناطق سكنيه بالقرب من حي عتاقة بالسويس إلى عواصف ترابية، وأكد العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أن الطرق بالمحافظة حركت السير للسيارات منتظمة.
وأشار قائد المرور، إلى انتظام حركة سير السيارات بطريق العين السخنة وطريق السويس - القاهرة.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة