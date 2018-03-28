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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
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سعر الريال السعودى اليوم الإربعاء 28-3-2018 وثبات العملة السعودية

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:11 م
سعر الريال السعودى اليوم الإربعاء 28-3-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى





كتب حسن رمضان
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 وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.68  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.68 جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.68  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم

 


سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.66  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

ريال سعودى

 

 

 


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