سعر الريال السعودى اليوم الإربعاء 28-3-2018 وثبات العملة السعودية

حالة من الثبات شهدها سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإربعاء الموافق 28-3-2018، بمختلف البنوك مقارنة بالاسعار المسجلة أمس، مسجلا 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.