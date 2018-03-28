سعر الريال السعودى اليوم الإربعاء 28-3-2018 وثبات العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الإربعاء 28-3-2018 وثبات العملة السعوديةالأربعاء، 28 مارس 2018 01:11 م
ريال سعودى
كتب حسن رمضان
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حالة من الثبات شهدها سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإربعاء الموافق 28-3-2018، بمختلف البنوك مقارنة بالاسعار المسجلة أمس، مسجلا 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.66 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.67 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.66 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
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