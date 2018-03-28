سعر الدولار اليوم الاربعاء 28-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الاربعاء 28-3-2018 واستقرار العملة الأمريكيةالأربعاء، 28 مارس 2018 02:44 م
الدولار
كتب حسن رمضان
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 28-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:
الدولار
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.582 جنيه للشراء
17.688 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.56 جنيه للشراء
17.66 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر عملة الدولار
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