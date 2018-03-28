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سعر الدولار اليوم الاربعاء 28-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:44 م
سعر الدولار اليوم الاربعاء 28-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار





كتب حسن رمضان
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 28-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.55  جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.
 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

 

الدولارالدولار

 

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.582 جنيه للشراء

 17.688 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.59 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.59 جنيه للشراء

 17.69 جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولارسعر عملة الدولار

 

 

 

 


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