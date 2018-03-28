سرية للواء المحجوب بمصراتة تعلن دعمها لاجتماعات العسكريين الليبيين بمصر







كتب أحمد جمعة

أعلنت السرية (77) التابعة للواء المحجوب دعمها التام لاتفاق القاهرة الذى ينص على توحيد الجيش الليبى؛ لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا. ومحاربة الإرهاب فيها، مدينة المحاولات المشبوهة فى استعمال عملية البنيان المرصوص كوسيلة لتحقيق أهداف حزبية ضيّقة تضر بمصلحة الوطن والمواطن. واستنكرت السريّة وبشدة دعوات التحريض على قتال الليبيين بعضهم لبعض خاصة فى العاصمة طرابلس وليبيا عامة، داعية كافة أبناء الشعب الليبى للتوحد خلف مشروع مصالحة وطنية شاملة ، وبناء جيش ليبى موحد.

وتابعت السرية السابعة والسبعين ( 77 ) فى بيانها : نستذكر المعارك الطاحنة التى خاضتها ضد تنظيم ( داعش ) الإرهابى فى سرت جنبا إلى جنب مع كتائب و سرايا مدينة مصراتة و المدن الليبية الأخرى ، و التي أسفرت عن النصر الكبير ضد التنظيم ، هذا النصر الذى كان و لا يزال مفتاحا لعودة الأمن و الأمان لليبيا ، لتحقيق دولة ليبية موحدة ذات سيادة على كامل أراضيها ، و هذه الدولة و السيادة لا تكتمل إلا بوجود حكومة ليبية موحدة و جيش ليبى موحد.