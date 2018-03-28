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رئيس لجنة بالزاوية الحمراء: حياد القضاة ويقظة الأمن أكملت العرس الديمقراطى

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:36 م
رئيس لجنة بالزاوية الحمراء: حياد القضاة ويقظة الأمن أكملت العرس الديمقراطى المستشار أيمن بديع رئيس لجنة بالزاوية





كتب إيهاب المهندس
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قال المستشار أيمن بديع رئيس اللجنة 13 بمدرسة القنطرة شرق في الزاوية الحمراء، إن الإقبال جيد جدا ويوجد وعي لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية لأداء الواجب الوطني وهذا ما يؤكد أن مستقبل مصر وخارطة طريقها يصنعها شعب مصر.

وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مقياس النسب العالمية من 10:15 % تعد نسب مقبولة ومن 20:25% تعد نسب جيدة، ومن 25:40% تعد نسب ممتازة، وهذه النسبة نادراً ما تصل غليها أي دولة في العالم.

وفي ظل وعي الجماهير وحياد القضاة ويقظة رجال القوات المسلحة والشرطة في أداء واجبهم الوطني في تأمين في تأمين اللجان الانتخابية أدي إلي اكتمال العرس الديمقراطي الذي شهدته مصر في أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة.

وأشار إلي أن انتخابات 2018 تختلف عن سابقيها، فهناك تقارب في الفئات التي شاركت في الانتخابات بين الشباب والشيوخ والنساءـ فالكل حريص علي أداء الواجب الوطني، وفي هذه الانتخابات شهدت تفاعل من أجل النهوض بالوطن والبحث عن الاستقرار وتأمين المستقبل.

وعن ظاهرة انتشار الأطفال داخل اللجان الانتخابية فهو مظهر إيجابي لأنهم يرون في آبائهم قدوة، سيقومون بتقليدهم عندما يحق لهم التصويت ، وان نسبة المشاركة في لجنة القنطرة تجاوزت 30% وهي نسبة جيدة جداً.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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