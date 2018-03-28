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رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى يغادر المستشفى بعد خضوعه لفحص طبي

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:32 ص
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى يغادر المستشفى بعد خضوعه لفحص طبي نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال





(رويترز)
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غادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المستشفى مساء الثلاثاء بعد خضوعه لفحوص طبية عقب إصابته بحمى شديدة وسعال.

ورأى شاهد من رويترز موكب نتنياهو يغادر المستشفى وقال رئيس الوزراء بعد ذلك بقليل على تويتر "أنا فى طريقى للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".

وذكر مكتب رئيس الوزراء فى بيان فى وقت سابق "انتهى رئيس الوزراء من سلسلة فحوص وسيعود إلى منزله الليلة... الفحوص أظهرت مرضا فيروسيا بسيطا فى الجهاز التنفسى العلوي".

ويأتى مرض نتنياهو فى وقت يواجه فيه رئيس الوزراء لأربع فترات ضغوطا شديدة فى ظل خضوعه لتحقيق تجريه الشرطة فى ثلاث قضايا فساد منفصلة.

واستجوبت الشرطة أمس الاثنين نتنياهو وزوجته ونجله فى إطار تحقيق فى إحدى قضايا الفساد تلك والتى يشتبه بتورط نتنياهو فيها.

كان نتنياهو (68 عاما) شعر بالمرض فى منتصف مارس آذار وألغى جدول أعماله لخمسة أيام متتالية.

وقال مسؤول إسرائيلى لرويترز إن اجتماعا لمجلس الوزراء المعنى بالأمن يوم الأربعاء سيعقد فى موعده. وسوف يحل وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان محل نتنياهو إذا لم يتمكن من الحضور.

 


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الاحتلال الإسرائيلى

نتنياهو

فحص طبي

اسرائيل




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