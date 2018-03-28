رئيس "العالمى للتسامح والسلام": ثقافة الانتخابات ترسخت فى الشعب المصرى







كتب أيمن رمضان

قال أحمد الجروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، إنه من خلال متابعته لانتخابات الرئاسة المصرية تبين أن ثقافة الانتخابات أصبحت مترسخة فى الشعب المصرى، مشيرًا إلى فرحة المصريين أثناء ممارسة حقهم الدستورى، بالإضافة إلى حضور كبار السن يؤكد على ثقافتهم، متابعًا: "لمسنا أن هناك رغبة وطمأنينة من قبل المصريين لممارسة حقهم الدستورى".

وأضاف "الجروان"، خلال تصريحات خاصة للقناة الأولى المصرية، أن كافة عوامل نجاح العملية الانتخابية تم توفيرها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات والشرطة والجيش والإعلام المصرى، متابعًا: " لم نجد مخالفة تذكر فى الانتخابات المصرية".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ أمس الأول الأثنين يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.