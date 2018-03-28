رؤساء اللجان بالحوامدية يؤكدون انتظام العملية الانتخابية







كتب سليم على

أكد رؤسا اللجان الفرعية بدائرة الحوامدية انتظام سير العملية الانتخابية خلال الفترة الظهيرة، وسط تواجد أمنى مشدد من قبل قوات الجيش والشرطة.

وأضافوا أن اللجان شهدت تواجدا مكثفا أمس الأول وأمس، متوقعين أن تتضاعف الأعداد اليوم، خاصة بعد قرار الهيئة الوطنية بإلغاء ساعة الراحة واستمرار عملية الانتخاب بها.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.