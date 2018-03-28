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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: مصر تنتج أدوية الأورام خلال عام

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: مصر تنتج أدوية الأورام خلال عام د. أحمد عماد وزير الصحة





إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
 

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