دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: مصر تنتج أدوية الأورام خلال عام

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: مصر تنتج أدوية الأورام خلال عامالأربعاء، 28 مارس 2018 12:00 ص
د. أحمد عماد وزير الصحة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
دقت ساعة امتحانات الثانوية بالخارج.. التعليم: 70 ألف طالب يبدأون الاختبارات أول أبريل.. تسليم أرقام الجلوس والأسئلة لـ196 سفارة وقنصلية.. واستقبال اعتذارات المعلمين غير الراغبين بالمشاركة فى الامتحانات بالداخل
وزارة الإسكان:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
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