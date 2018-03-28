حى شرق الإسكندرية يحصل على جائزة أفضل حى بقيمة 25 ألف جنيه







الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن حصول حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان على المركز الأول كأفضل حى على مستوى المحافظة لعام 2018، وذلك تكليلا للجهود المبذولة بنطاق الحى من خلال الاهتمام والرقى بمستوى النظافة وتجميل وتطوير أرجاء الحى والعمل المستمر لإزالة الاشغالات والقضاء على مخالفات البناء في المهد ورفع كفاءة شوارع الحي والنهوض بها وإضاءة الشوارع والمناطق النائية بنطاق الحى ورصف الطرق حفاظا على سلامة المواطنين والتواصل الدائم وحل مشكلات وطلبات المواطنين والتخفيف من اعبائهم.

وأشار بيان صادر اليوم من حى شرق إلى أنه سيتم صرف مبلغ 25000 جنيها قيمة الجائزة والتى سيتم تخصيصها لشراء شهادات آمان المصريين فئة 500 جنيه للشهادة بأجمالى عدد 50 شهادة.