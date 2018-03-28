حى شرق الإسكندرية يحصل على جائزة أفضل حى بقيمة 25 ألف جنيه

حى شرق الإسكندرية يحصل على جائزة أفضل حى بقيمة 25 ألف جنيهالأربعاء، 28 مارس 2018 01:00 ص
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن حصول حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان على المركز الأول كأفضل حى على مستوى المحافظة لعام 2018، وذلك تكليلا للجهود المبذولة بنطاق الحى من خلال الاهتمام والرقى بمستوى النظافة وتجميل وتطوير أرجاء الحى والعمل المستمر لإزالة الاشغالات والقضاء على مخالفات البناء في المهد ورفع كفاءة شوارع الحي والنهوض بها وإضاءة الشوارع والمناطق النائية بنطاق الحى ورصف الطرق حفاظا على سلامة المواطنين والتواصل الدائم وحل مشكلات وطلبات المواطنين والتخفيف من اعبائهم.
وأشار بيان صادر اليوم من حى شرق إلى أنه سيتم صرف مبلغ 25000 جنيها قيمة الجائزة والتى سيتم تخصيصها لشراء شهادات آمان المصريين فئة 500 جنيه للشهادة بأجمالى عدد 50 شهادة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
المحافظ ورئيس حى العجمى
امنيتى يفتح الشارع المؤدى لمكتب بريد الهانوفيل من اول سوق الهانوفيل سدوا الشارع بمحل حصل على جميع المرافق فى غفلة الثورة2011 واخر حملة كنت بشترى سمك قولت للعميد قائد المامورية افتح لنا الشارع المؤدى لمكتب البريد وضع يافضة باسم الشارع قالى انت حتعرفنى شغلى بالامس المحل واضع كرتونة باسم مكتب بريد الهانوفيل ياريت مصور المحافظة يصور خلف المحل اذا تعذر زيارة المحافظ وكيف يتم بناء محل لغلق شارع ومن الذى سمح ببنائة وموافقات المرافق على فكرة رئيس الحى كان موجودياريت يصور يمين الشارع المغلق بنفسة فى عهد الرئيس السيسى شارع مكتب بريد الهانوفيل من السوق يجب ان يفتح شكرا بابا سامى