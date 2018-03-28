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حملة موسى مصطفى تناشد الناخبين النزول بكثافة للتأكيد على استقرار مصر

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:00 ص
حملة موسى مصطفى تناشد الناخبين النزول بكثافة للتأكيد على استقرار مصر غرفة عمليات حملة موسى مصطفى موسى





كتب مصطفى السيد
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أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، أن إقبال الناخبين حافظ على نفس مستوي اليوم الأول بينما زاد النسب فى الوادى الجديد والشرقية والقاهرة والمنوفية وبعض لجان محافظة كفر الشيخ والفيوم، كما شاركت القبائل العربية بكثافة وإقبال لافت فى محافظات عديدة.
 
ووجهت الحملة، فى بيان لها، الشكر للقضاة على تعاملهم الراقى مع مندوبيها فى عموم الجمهورية، وكذلك قوات الجيش والشرطة التي تعمل على تأمين المراكز الانتخابية.
 
 وناشدت حملة موسى مصطفى موسى، جموع الناخبين بالنزول بكثافة مماثلة لليومين الأول والثانى، كما تناشدهم الاهتمام بتعظيم النسبة العامة للمشاركة حفاظاً على ماتم من عرس انتخابى أبهر العالم وأرسل رسائل هامة عديدة أكدت على استقرار مصر، وانحياز المصريين لروح ونظام ثورة 30 يونيه والتأكيد على انحياز الشعب لها وحرصه على نجاح مرحلتها الانتقالية.
 
 
وأكد المتحدث الرسمى، أن الحملة تعتبر كل صوت انتخابى هو شهادة بإصرار المصريين على استكمال المسيرة الوطنية وهو بمثابه عزاء واجب لكل أسر شهدائنا الأبرار، مشددا على أن كل صوت انتخابى هو بمثابة رصاصة فى صدر الإرهاب الغاشم ومن يدعمه أو يتعاطف معه.

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