حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال أعياد شم النسيم

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لأعياد شم النسيم، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين خاصة الأسماك المملحة، والذى يزداد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال شم النسيم.

وأضاف "يعقوب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة التحريات بالجهاز تواصل المرور على المحلات التجارية، وفى حالة وجود أى منتج غير جيد يتم تحرير محضر لصاحبه وإحالته إلى النيابة، لافتًا إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيعمل على تفعيل منظومة الرقابة لصالح المستهلك كما يتم حاليًا التوسع فى إنشاء مقرات للجهاز فى مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين .

كان جهاز حماية المستهلك، قد حذّر من شراء الأسماك المملحة من أماكن غير مرخصة، مطالبًا بالابتعاد عن الشراء من الأماكن غير النظيفة أو الشراء من على الأرصفة والباعة المتجولين، مما يجعل الأسماك المملحة عرضة للأتربة والميكروبات.