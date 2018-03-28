تصادم سيارتين أعلى كوبرى الدقى يتسبب فى تباطؤ حركة المرور تجاه الجيزة

تصادم سيارتين أعلى كوبرى الدقى يتسبب فى تباطؤ حركة المرور تجاه الجيزةالأربعاء، 28 مارس 2018 01:31 ص
تصادم - أرشيفية
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وقع منذ قليل، حادث تصادم بين سيارتين الأولى ملاكى والثانية نقل أعلى كوبرى الدقى بمحافظة الجيزة، ما تسبب فى تباطؤ حركة المرور بالطريق المتجه من المهندسين إلى الجيزة.
يذكر أنه ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور و ميادين القاهرة والجيزة بسبب هطول أمطار خفيفة على الطرق فى ظل انتشار رجال المرور بكل المحاور لتسيير حركة السيارات وسط مراقبة حركة السيارات بالكاميرات لرصد اى أعطال.
و ناشدت إدارة المرور، قائدي المركبات بالالتزام بترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، مشددًا على تواجد رجال الإدارة بمختلف الشوارع والميادين مدعومين بعدد من الأوناش لسرعة رفع أية أعطال
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