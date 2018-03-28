تباين أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندنالأربعاء، 28 مارس 2018 07:53 م
بورصه لندن
(أ ش أ)
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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة فى بورصة لندن اليوم الأربعاء.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 04ر0 نقطة بنسبة 0.80% لتسجل 05ر5 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 06ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 97ر4 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 10ر0 نقطة بنسبة 3.33% لتسجل 90ر2 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 90ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 74ر2 دولار.
كما انخفضت شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" 05ر0 نقطة بنسبة 20% لتسجل 20ر0 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 23ر0 دولار، وكان أقل مستوى لها عند 20ر0 دولار أيضا.
فيما استقرت شهادات إيداع "إيديتا" للصناعات الغذائية عند 5 دولارات.
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