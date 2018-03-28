اليوم.. بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار ونقابة المحامين







كتب عبد الحليم سالم

توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع سامح عاشور نقيب المحامين، فى إطار دفع تنافسية الأعمال فى مصر وتحسين مناخ الاستثمار.

وتسعى الدكتورة سحر نصر إلى تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية من خلال تبسيط وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى مصر.