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الأربعاء، 28 مارس 2018 04:24 ص
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اليوم.. بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار ونقابة المحامين

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:00 ص
اليوم.. بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار ونقابة المحامين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار





كتب عبد الحليم سالم
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توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع سامح عاشور نقيب المحامين، فى إطار دفع تنافسية الأعمال فى مصر وتحسين مناخ الاستثمار.

وتسعى الدكتورة سحر نصر إلى تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية من خلال تبسيط وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى مصر.


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مناخ الاستثمار

سحر نصر

تنافسية الاعمال

سامح عاشور

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