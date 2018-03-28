النقل النهري بأسوان توقف حركة الملاحة بنطاق المحافظة بسبب العاصفة الترابية







أسوان عبدالله صلاح _ ندى سليم _ صلاح المسن

قررت هيئة النقل النهري بمحافظة أسوان، منذ قليل، وقف حركة الملاحة النهرية في نطاق المحافظة وفي بحيرة ناصر، وذلك بعد اجتياح العاصفة الترابية المحملة بالاتربة كافة انحاء المحافظة.

ونوهت الهيئة بأن عودة حركة الملاحة النهرية في المحافظة وبين المحافظات تتوقف لحين تحسن حالة الطقس في نطاق المحافظة.

وكانت عاصفة ترابية قد اجتاحت البلاد منذ امس الثلاثاء وضربت عدد من محافظات الصعيد مثل اسيوط وسوهاج والوادي الجديد.