المصرية للاتصالات تخفض توزيعات أرباح السهم لـ25قرشا للاستثمار بالكوابل البحرية







كتبت: هبة السيد

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تخفيض مقترح توزيعات الأرباح السابق عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2017 ، ليصبح نصيب السهم بالبورصة من الأرباح الموزعة 25 قرشا بدلا من جنيه واحد للسهم، حيث أعلنت الشركة عن ظهور فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية من شأنها تعظيم عوائد الشركة فى مجال الكوابل البحرية وتضمن لها استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.

وذكر بيان للشركة اليوم أن قرار مجلس الإدارة بتعديل مقترح توزيعات الأرباح إلى تأمين إيرادات الشركة المستقبلية من أعمال الكوابل البحرية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل هذه الفرصة الاستثمارية على المدى القصير دون زيادة الدين الحالى للشركة، وكذلك تحقيق عائد قصير الأجل من هذه الفرصة الاستثمارية.

ووصف المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، الفرصة الاستثمارية بأنها "بالغة الأهمية" وتضمن للمصرية للاتصالات الاستمرار فى تأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية ، مشيرا إلى أن قرار تعديل مقترح توزيعات الأرباح لتوفير التمويل قصير الأجل لهذه الفرصة الاستثمارية يأتى متماشيا مع السياسة الرشيدة لإدارة التدفقات النقدية التى تنتهجها إدارة الشركة.

وقال البحيرى إن الشركة تنوى الحفاظ على سياستها طويلة الأمد لتوزيع الأرباح لمساهميها خلال عام 2018 وما بعدها ، والتى تهدف إلى تزويد المساهمين بتوزيعات أرباح سنوية مع تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح وإعادة استثمار التدفقات النقدية فى برنامج الإنفاق الاستثمارى للشركة.

وأضاف البحيرى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفرصة فور الانتهاء من الترتيبات التجارية الخاصة بها.