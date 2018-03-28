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خالد صلاح
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المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعين شرق غزة

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:10 م
المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعين شرق غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





غزة (أ ش أ)
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أطلقت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عدة قذائف تجاه نقطة رصد، وأراض زراعية شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن القذائف أحدثت أضرارا فى نقطتين للرصد والضبط الميدانى، فيما سمع دوى انفجارات أخرى جراء قصف أراض زراعية محيطة بتلك المنطقة فى محيط ما يعرف بمنطقة ملكة.

وأشارت إلى وقوع إطلاق نار متقطع بين الفينة والأخرى تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول حدود قطاع غزة. كما أطلق جنود الاحتلال النار على عدد من الشبان شرق مدينة غزة، بعد نجاحهم فى اضرام النار قرب موقع حراسة عسكرى اسرائيلى على الحدود.

وتمكن الشبان من العودة دون وقوع إصابات، فيما حضرت تعزيزات أمنية إسرائيلية إلى المكان.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلى، إن الدبابات قصفت موقعين لحماس على حدود القطاع ردا على محاولة تسلل فلسطينيين إلى داخل المناطق الإسرائيلية ومحاولات إحراق آليات البحث عن الأنفاق.

ووسط قطاع غزة، توغلت ست آليات عسكرية اسرائيلية لمسافة محدود شرق مخيم البريج وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

وأفادت المصادر بأن خمس جرافات عسكرية يرافقها حفار كبير توغلت بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وتأتى عملية التوغل فى إطار استعداد جيش الاحتلال لمواجهة مسيرات العودة التى تنطلق الجمعة المقبل فى خمس نقاط على حدود غزة.

يشار ان حادثة التسلل التى حدثت أمس من قطاع غزة عبر الشريط الحدودى لثلاثة شبان فلسطينيين تمكنوا من الوصول لمسافة 20 كم فى منطقة "اشكول" شكلت رعبا لدى الأوساط الأمنية الإسرائيلية، التى وعدت بعدم تكرارها.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

mehdi mountather

Crime

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