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الأربعاء، 28 مارس 2018 08:26 ص
خالد صلاح
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اللجان الانتخابية بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين ثالث أيام التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:16 ص
اللجان الانتخابية بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين ثالث أيام التصويت انتخابات الرئاسة





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تستعد اللجان الانتخابية لفتح ابوابها امام المواطنين، بعد قليل، فى محافظات مصر المختلفة، حيث شهدت اللجان أمس وأول أمس إقبالا من المواطنين على التصويت فى اللجان داخل القرى والنجوع والمدن.

فيما ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية يوم أمس على اقبال ملحوظ وشديد من المواطنين على اللجان الانتخابية، وسط مشاركة لقطاع عريض من محافظات الصعيد الذى احتل المرتبة الأولى أمس فى الإقبال على التصويت.

وتتجه الأنظار إلى اليوم الأخير فى الماراثون الانتخابى، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركة لتتخطى الأيام الماضية.


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