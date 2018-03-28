اللجان الانتخابية بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين ثالث أيام التصويت

اللجان الانتخابية بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين ثالث أيام التصويتالأربعاء، 28 مارس 2018 08:16 ص
انتخابات الرئاسة
إضافة تعليق
تستعد اللجان الانتخابية لفتح ابوابها امام المواطنين، بعد قليل، فى محافظات مصر المختلفة، حيث شهدت اللجان أمس وأول أمس إقبالا من المواطنين على التصويت فى اللجان داخل القرى والنجوع والمدن.
فيما ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية يوم أمس على اقبال ملحوظ وشديد من المواطنين على اللجان الانتخابية، وسط مشاركة لقطاع عريض من محافظات الصعيد الذى احتل المرتبة الأولى أمس فى الإقبال على التصويت.
وتتجه الأنظار إلى اليوم الأخير فى الماراثون الانتخابى، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركة لتتخطى الأيام الماضية.
إضافة تعليق
4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة