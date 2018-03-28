الصحة: 235 مريضًا وحالة وفاة فى اليوم الأول والثانى من الانتخابات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن حصيلة اليوم الأول والثانى من الحالات المرضية التى ظهرت داخل وخارج مقرات الانتخابات الرئاسية، هى 235 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان صحفى، أن الحالات المرضية تظهر فى طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتاً إلى أن الحالات المرضية تتراوح ما بين ارتفاع فى ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر.

وأشار "مجاهد"، إلى أنه تم حصر اليوم 131 حالة مرضية ليصبح الإجمالى حتى الآن 235، أسعف منهم 76 حالة فى مكان المقر الانتخابى، والباقى تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتاً إلى وجود 88 حالة بالمستشفيات تحت الرعاية والملاحظة، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.

الجدير بالذكر، أنه قد توفيت ناخبة مساء أمس إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بحلوان، ثم نقلت إلى مستشفى حلوان للتأمين الصحى.