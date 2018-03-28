الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات لتأمين لجان انتخابات الرئاسة لليوم الثالث

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة استمرار انعقاد غرفة أزمات الوزارة لليوم الثالث على التوالى للتأمين الطبى للجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ضد الأزمات الصحية الطارئة .

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أنه تمت مراجعة المخزون الاستراتيجى للأدوية الحيوية ومراكز انتشار سيارات الإسعاف وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية .

وأضاف المصدر أنه يتم تغطية جميع الطرق والميادين والشوارع الرئيسية بسيارات الإسعاف كما يتم تقديم الخدمات العلاجية الطارئة وغير الطارئة بانتظام للجمهور .