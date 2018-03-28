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الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات لتأمين لجان انتخابات الرئاسة لليوم الثالث

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:00 ص
الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات لتأمين لجان انتخابات الرئاسة لليوم الثالث الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة استمرار انعقاد غرفة أزمات الوزارة لليوم الثالث على التوالى للتأمين الطبى للجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ضد الأزمات الصحية الطارئة .
 
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أنه تمت مراجعة المخزون الاستراتيجى للأدوية الحيوية ومراكز انتشار سيارات الإسعاف وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية .
 
وأضاف المصدر  أنه يتم تغطية جميع الطرق والميادين والشوارع الرئيسية بسيارات الإسعاف كما يتم تقديم الخدمات العلاجية الطارئة وغير الطارئة بانتظام للجمهور .
 

 


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