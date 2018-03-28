السيطرة على حريق 6 منازل وتفحم 8 رؤوس ماشية بالأقصر

الحماية المدنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، فى السيطرة على حريق اندلع فى 6 منازل وحوش للماشية أسفر عن تفحم 8 رؤوس، وجارى التعامل مع حريق آخر فى قرية الرياينة بمدينة أرمنت، وذلك عقب وصول العاصفة الترابية لمدن وقرى الأقصر.
أعلنت محافظة الأقصر توقف حركة المرور فى الطرق الصحراوية الشرقية والغربية، بسبب العاصفة الترابية، التى أسفرت عن وقوع عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة بالطرق الزراعية والشوارع الداخلية بالمدن، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية.
و أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ ومراقبة الطرق الصحراوية والسريعة بالمحافظة لحين انتهاء العاصفة التى ضربت البلاد.
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