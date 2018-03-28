السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب دون إصابات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب دون إصاباتالأربعاء، 28 مارس 2018 08:20 ص
حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى السيدة زينب، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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