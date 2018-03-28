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السبت.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:00 ص
السبت.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية محكمة - أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، يوم السبت المقبل، سماع الشهود فى محاكمة 170 متهما بينهم 116 محبوسين و3 مخلى سبيلهم و51 هاربين فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

ويواجه المتهمون ارتكاب جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيشبطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

 


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