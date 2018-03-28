الزراعة: لجان مرورية مكثفة لرصد التعديات على الأراضى وإزالتها

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى حماية الأراضى ومديريات الزراعة، تكثيف حملاتها المرورية على الأحواض الزراعية لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها الفورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

كما ناشدت وزارة الزراعة، المواطنين بالبلاغ الفورى عن مخلفات التعديات على الأراضى الزراعية من خلال الخط الساخن خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك على الرقم 37499385.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، بتشديد عمليات المرور والمتابعة على الأراضى الزراعية بكافة القرى، وعمل نوبتجيات للعاملين بجهاز حماية الأراضى حتى فى الجمعيات الزراعية المختلفة، لمداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدى التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات فى المهد قبل تفاقمها.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن غرف العمليات المشكلة بكافة المحافظات لرصد التعديات على الأراضى الزراعية على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضى، لتلقى بلاغات المواطنين والتوجيه السريع بالتعامل مع تلك البلاغات بعد التأكد من جديتها، وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومى، والاعتداء عليها جريمة فى حق الأجيال القادمة.